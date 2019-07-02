Анкара, , 11:58 — REGNUM

Прокуратура Турции выдала ордеры на арест еще 82 подозреваемых в связях с организацией ФЕТО, считающейся в стране террористической. Об этом 2 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Спецоперации по задержанию обвиняемых в причастности к попытке государственного переворота начались в нескольких провинциях страны.

Напомним, организация ФЕТО и ее лидер Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, обвиняются в попытке военного переворота, осуществленной в июле 2016 года, жертвами которого стали свыше 250 человек.

Религиозный проповедник отвергает обвинения в свой адрес, тем не менее предпочитая оставаться за границей. Анкара настаивает на его экстрадиции, на что Вашингтон пока отвечает отказом.

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