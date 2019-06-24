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«Местами до 42»: Синоптики предрекли Дагестану аномальную жару

Политика

В республике сохраняется 5 класс пожароопасности

Махачкала, 24 июня 2019, 00:20 — REGNUM  Критические показатели температуры ожидаются в Республике Дагестан в понедельник, 24 июня, сообщает региональное управление МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, в предгорных и горных районах Дагестана дневные температуры поднимутся до 40 градусов, в низменных районах — до 42.

Из-за сильной жары в отдельных районах республики сохранится 5 класс пожароопасности.

МЧС рекомендует не находиться в течение длительного времени под воздействием солнечных лучей, во избежание солнечных ожогов, не пренебрегать головным убором и своевременно пополнять потребность организма в воде. При этом следует воздержаться от алкогольных напитков, повышающих общую нагрузку на организм.

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Погодные аномалии
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