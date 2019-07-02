Псков, , 11:13 — REGNUM

В Псковской области открыт сбор средств для пострадавших от паводка жителей Иркутской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, средства собирает благотворительный Фонд святой равноапостольной княгини Ольги.

По словам исполнительного директора фонда Андрея Царева, псковичам предложено оказать посильную помощь жителям Иркутской области.

«Тысячи людей остались без крова, лишились имущества и, несмотря на оказываемую им всестороннюю помощь, продолжают оставаться в бедственном положении, поэтому любая поддержка для них сейчас очень важна», — отметил Царев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 июля, отряд псковских спасателей, состоящий из 10 человек, отправился помогать своим коллегам в ликвидации последствий наводнения в город Тулун, пострадавший от стихии больше всего. Ещё около 30 псковских спасателей готовы в любой момент отправиться в зону чрезвычайной ситуации.

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Напомним, сильнейшее наводнение началось в Иркутской области 26 июня. Пострадали 96 населенных пунктов в шести районах области. Вода зашла более чем в 10 тыс. жилых домов, в которых проживают почти 33 тыс. человек. Оказались подтопленными 49 социально значимых объектов (фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады) и более 6,8 тыс. приусадебных участков.

По последним данным МЧС, от паводка погибли 14 человек, 751 — пострадали, 153 человека госпитализированы.

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