Нур-Султан, , 10:41 — REGNUM

Представители Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) работают с правительством Казахстана над открытием прямого авиасообщения с Сингапуром и Шанхаем. Об этом 2 июля заявил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, новые авиарейсы позволят наладить взаимосвязанность финансового центра с другими финансовыми организациями. Келимбетов высоко оценил результаты работы центра за последний год.

Он отметил, что в МФЦА за последние 12 месяцев зарегистрировались более 200 компаний, в том числе Китайский банк развития, Китайский строительный банк и другие организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия здания суда и международного арбитражного центра МФЦА в Нур-Султане.

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