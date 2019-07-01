Москва, , 19:24 — REGNUM

Школьники из Московской области получили шанс принять участие в World Robot Olympiad, которая пройдёт осенью в Венгрии. Такая возможность есть у победителей и призёров олимпиады по робототехнике, прошедшей 20−23 июня Университете города Иннополис.

Участие в соревновании приняли 537 участников из 54 регионов России. В ближайшее время из победителей и призеров олимпиады Университет Иннополиса сформирует и подготовит на своей базе сборную России, которая представит РФ на Всемирной олимпиаде роботов World Robot Olympiad в венгерском городе Дьёр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Десятиклассники из Московской области Пономарев Андрей и Михненко Александр выиграли золото на олимпиаде в одной из категорий. Теперь у них есть шанс стать частью российской сборной и принять участие в международном этапе World Robot Olympiad.

«Наши ученики уже четвертый год подряд становятся лучшими в Московской области и едут на Всероссийскую олимпиаду. Медали уже были, но золото в наиболее конкурентной основной категории у нас впервые», — прокомментировал победу ребят тренер команды Московской школы программистов Максим Шепелев.

В старшей возрастной группе основной категории главным условием в этом году было использование для создания робота только деталей Lego. В финальном задании участникам предстояло сделать робота и запрограммировать его для размещения точки доступа на местности для обеспечения максимально возможного покрытия беспроводной сетью. Команда Московской школы программистов набрала максимальное количество баллов на пяти этапах из шести, и это, безусловно, достойный результат.

Директор и основатель Московской школы программистов Сергей Шедов отметил практическую пользу этой олимпиады для профессионального будущего ребят:

«Всероссийский и международный этапы не дают конкретных преимуществ при поступлении в вуз. Однако наличие таких побед в резюме и полученный уникальный опыт сильно повлияют на весь жизненный путь наших учеников. Нам давно известно, что умение решать нестандартные задачи и способность много и сконцентрировано работать, а подготовка к олимпиадам такого уровня требует большого количества сил, является значимым конкурентным преимуществом и помогает ребятам поступить в хорошие университеты и устроиться на работу в ведущие компании».

Капитан команды Андрей Пономарев рассказал об основных трудностях, с которыми им пришлось столкнуться в период подготовки к олимпиаде:

«Очень сложно заставить робота выполнять поставленную задачу. Тяжело, когда робот перестает работать, и никто не знает причину, а разбираться с этим приходится мне. Еще одной не простой задачей было сделать так, чтобы он работал стабильно».

Ребята почти четыре года готовились к олимпиаде и теперь их ждут новые усиленные тренировки, чтобы добиться своей главной цели — поездки на международный этап World Robot Olympiad, который в этом году впервые пройдет в венгерском городе Дьёр. Преподаватели и ученики Московской школы программистов болеют за команду и верят в их победу, активно поддерживая процесс подготовки.

В этом году в олимпиаде на базе Университета Иннополис приняли участие 267 команд. Соревнование проходило в десяти различных категориях для нескольких возрастных групп. Среди них: «Мобильные интеллектуальные робототехнические системы», «Манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы», «Футбол роботов», «Интеллектуальные беспилотные автомобили», «Интеллектуальные автономные необитаемые подводные аппараты» и другие.

Призовое место на олимпиаде также заняла команда Московской школы программистов в категории «Мобильные интеллектуальные робототехнические системы». Серебро Московской области принесли Мочалин Арсений и Широковских Александр.