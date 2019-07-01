Москва, , 16:43 — REGNUM

Транспортная прокуратура возбудила 18 административных дел в связи с задержкой выдачи багажа в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры России.

Пассажиры начали массово жаловаться на задержку в выдаче багажа в аэропорту «Шереметьево». 30 июня пресс-служба аэропорта «Шереметьево» подтвердила информацию о том, что, действительно, есть определённые проблемы с выдачей багажа. Позднее сотрудники сразу двух авиакомпаний рассказали, что за 29 и 30 июня 9 тысяч единиц багажа не было отправлено по назначению. Но в администрации «Шереметьево» заявили, что проблемы не были столь масштабными, а к коллапсу привела непогода.

Поскольку жалобы поступили, транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении юридических и должностных лиц. Кроме того, были вынесены представления об устранении нарушений закона руководству АО «Международный аэропорт», ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии», ООО «Шереметьево Хэндлинг» и ООО «Северный ветер» в связи с выявленными нарушениями закона.

Более того, специальная комиссия Генеральной прокуратуры прибыла в «Шереметьво» и изучает все обстоятельства.