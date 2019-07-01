Москва, , 08:28 — REGNUM

С сегодняшнего дня, 1 июля, гостиницы с номерным фондом свыше 50 могут быть наказаны за отсутствие сертификата о прохождении обязательной классификации, без которого они не могут теперь работать.

Отель, звезды

Читайте также: «Звездность»: Госдума вводит обязательную классификацию гостиниц и турбаз

Напомним, получить свидетельство о присвоении определенной категории «звездности» средства размещения обязывает закон, который вступил в силу 1 июля 2019 года. Для этого отель заполняет анкету и сам для себя определяет, на какую категорию он претендует. После этого гостиницу на наличие недостатков проверит инспектор. В зависимости от уровня предоставляемых услуг отели классифицируются по шести категориям: от одной до пяти звёзд и «без звёзд».

За отсутствие сертификата о «звёздности» предусмотрена административная ответственность. Для должностных лиц штраф составит от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Новые нормы вводятся для того, чтобы путешествующие по стране туристы могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат.

Также в сюжете: В РФ вводится классификация гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс

Как сообщало ИА REGNUM, закон, обязывающий гостиницы и другие объекты туристской индустрии иметь классификацию, Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в январе 2018 года. Теперь понятие гостиниц, средств размещения, а также гостиничных услуг будет закреплено в законе и к ним появится требование об обязательной классификации. Правила оказания гостиничных услуг, а также положения классификации будет утверждать правительство РФ.

Согласно закону, классификация будет вводиться в несколько этапов. Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года. Затем, с 1 января 2020 года, получать аттестат о классификации будут обязаны гостиницы с номерным фондом более 15 номеров. Для всех остальных гостиниц и средств размещения новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года.