Хабаровск, , 05:12 — REGNUM

Известный спортсмен и первый зампред комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, решив посетить Шантары, проехал на своём автомобиле по федеральной трассе «Лидога — Ванино» в Хабаровском крае. Поездка настолько «впечатлила» спортсмена, что он назвал трассу «дорогой смерти», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На Шантарские острова спортсмен решил отправиться на своём автомобиле. Поездка по «Ванино — Лидога» возмутила его — у мощного автомобиля депутата ГД не выдержала ось. Но ещё больше его возмутило состояние трассы, а также её ремонт: рабочие засыпали ямы «на сухую», ночью, при свете фар. При этом дорожники признались Николаю Валуеву, что их начальство отмывает деньги, а они по этой причине выглядят посмешищем, потому что работать им велят по ночам, из техники им дают только лопаты, а асфальта они кладут 5 см вместо 15 см.

Несколько видео о поездке Валуев выложил в своем Instagram. Подписчики посоветовали ему проехать ещё и по другим дорогам края, а также принять меры, а не выкладывать фото безобразных дорог, о которых и так все знают.

Как сообщало ИА REGNUM, трасса «Ванино — Лидога» в Хабаровском крае строилась почти четверть века. Качество строительства подвергается бесконечной критике. Дорога по-настоящему опасная для движения: по всей протяженности трассы, по обочинам можно увидеть венки и памятники, обозначающие места ДТП со смертельным исходом.

Трасса «Ванино-Лидога» — важнейший объект БАМа и Транссиба. Она соединяет побережье Татарского пролива со свободными портами Ванино и Советская Гавань с краевым центром Хабаровском, а, посредством паромной переправы Ванино-Холмск, соединяет и Сахалинскую область с материком. В 2018 году трасса получила федеральный статус, до этого находилась в краевой собственности.

Другие трассы Хабаровского края находятся не в лучшем состоянии. В Ванинском и Советско-Гаванском районах граждане решили сами бороться за ремонт дорог: они создали инициативную группу и завалили полицейские отделения заявлениями.