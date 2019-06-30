Москва, , 23:51 — REGNUM

В ближайшие несколько лет мэрия Москвы благоустроит 150 километров набережных столицы. Об этом 30 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на официальной странице в социальной сети Вконтакте.

«На 2019-й наметили благоустройство в районах #ЗИЛ, Замоскворечье, Капотня, в Кожуховском затоне и на берегу Сходни», — поделился о планах на текущий год мэр Москвы.

Напомним, ранее сообщалось о завершении работ по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных, длина которых составляет около 3 км, а общая площадь зон отдыха более 8 гектаров. В ближайшее время планируется озеленение набережных, оснащение их освещением и создание культурно-досуговых рекреационных зон для отдыхающих.