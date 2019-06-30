Пекин, , 23:30 — REGNUM

Продолжается развернутая борьба с коррупцией и нарушениями партийной и государственной дисциплины в Китае. Надзорное расследование проводится против ряда высокопоставленных должностных лиц, в числе которых оказался экс-заместитель комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Люй Цзие, сообщает 29 июня Синьхуа со ссылкой на Комиссию КПК по проверке дисциплины и Надзорного комитета Автономного района Внутренняя Монголия.

Сообщается, что фигурант расследования, подозреваемый в серьезных злоупотреблениях служебным положением, занимался и общественной деятельностью, возглавляя местный комитет Ассоциации демократического национального строительства Китая в городе Ухай.