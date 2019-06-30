30 июня 2019 | Время чтения 3 мин

Весь вечер и всю ночь, при полном попустительстве сил правопорядка, в центре Екатеринбурга гремели, плясали и пели многотысячные толпы...

Артем Брусницын, Брусницына Галина, , 21:22 — REGNUM

В Екатеринбурге, с лёгкой руки телеведущего Владимира Соловьёва уже прозванном «городом бесов», состоялась очередная вакханалия — с 28 на 29 июня жители самого разнузданного города России устроили «ночь музыки».

Драм энд бэйс — плотина городского пруда, Екатеринбург, UMN 2019 Галина Брусницына © ИА REGNUM

Массовые пляски начались в том самом сквере у Октябрьской площади, откуда ранее безбожниками был изгнан храм Святой Екатерины — в семь вечера 28 июня толпы школьников скакали здесь под Littlebig, здесь же под утро 29 июня около 15 тысяч человек собрались на латвийскую рок-группу Brainstorm.

Brainstorm — Октябрьская площадь, Екатеринбург, UMN 2019 Галина Брусницына © ИА REGNUM

Впрочем, на этот раз уральские варвары не ограничились сквером — площадки для бешеных плясок были разбросаны по всему центру Екатеринбурга.

Колхозный рейв — Тургенева 22, Екатеринбург, UMN 2019 Артем Брусницын © ИА REGNUM

Во дворе старой типографии на улице Тургенева молодые хулиганы прыгали под колхозный рэйв, у набережной — под английский джангл, на плотине городского пруда — под лютый драм-энд-бэйс. Кроме официальных 80 площадок, одобренных организаторами бесчинства, многие танцплощадки возникали стихийно.

Уличные музыканты — набережная, Екатеринбург, UMN 2019 Галина Брусницына © ИА REGNUM

Так, большую скачущую толпу собрали молодые бездельники во главе с диджеем Максимом Курнулли у ничем не примечательного магазина «Уральский сувенир» на улице Первомайской. Другие многочисленные «тусовки» собирали вокруг себя уличные музыканты и танцоры.

Уличные музыканты — набережная, Екатеринбург, UMN 2019 Галина Брусницына © ИА REGNUM

Весь вечер и всю ночь, при полном попустительстве сил правопорядка, на каждом углу в центре Екатеринбурга гремели, плясали и пели многотысячные толпы жителей города.

Уличные музыканты — ул. Пушкина, Екатеринбург, UMN 2019 Артем Брусницын © ИА REGNUM

Впрочем, только ли жителей города? Значительная часть участников «ночи музыки» прибыла в Екатеринбург со всей Свердловской области на переполненных электричках и автобусах. Группы лиц и отдельные граждане приехали из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны.

Группа Nuggers — площадка у Рубина, Екатеринбург, UMN 2019 Галина Брусницына © ИА REGNUM

Кроме того, в фестивале Ural Music Night, даже названном организаторами не по-русски, прослеживалось явное иностранное участие. Так, кроме уже упомянутых иностранных агентов из Латвии, хедлайнером фестиваля являлась украинская певица Maruv, выступление которой собрало тысячи зрителей в Историческом сквере Екатеринбурга.

Maruv — Исторический сквер, Екатеринбург, UMN 2019 Галина Брусницына © ИА REGNUM

Одной из главных группировок, «захвативших» некогда спокойный город, стала немецкая группа Dschinghis Khan. Выступление диско-группы собрало орду поклонников на пешеходной улице Вайнера. С явным расчетом на школьников на фестиваль был приглашен японский диджей Sunamori, автор музыки для анимэ.

Brainstorm — Октябрьская площадь, Екатеринбург, UMN 2019 Артем Брусницын © ИА REGNUM

Другими зарубежными агентами на Ural Music Night стали Grupo Fantasma (США), The Blind Suns (Франция), Disco Dicks (Германия), Shalosh (Израиль), La Cris (Испания), британские артисты Iglooghost, Actress и Nabihah Iqbal.

La Cris — Главпочтамт, Екатеринбург, UMN 2019 Галина Брусницына © ИА REGNUM

Также в «ночи музыки» участвовали известные российские «подрывные» коллективы — анархо-коммунистические «Запрещенные барабанщики», группа «Ромарио» (с песней «Давайте пропьём федеральный бюджет»), остросоциальные рэперы из омской группы ГРОТ.

Запрещенные барабанщики — ККТ Космос, Екатеринбург, UMN 2019 Галина Брусницына © ИА REGNUM

Местным властям удалось отменить выступление одиозных рэперов Хаски и ЛСП. Их концерт был прекращен через десять минут из-за давки. К счастью, никто сильно не пострадал.

Maruv — Исторический сквер, Екатеринбург, UMN 2019 Артем Брусницын © ИА REGNUM

На мероприятии произошли и другие неприятные инциденты. В давке на концерте Littlebig женщине сломали ногу. В многотысячных толпах регулярно терялись дети и родители, их приходилось звать к сцене выступающим артистам. Однако, на удивление, ночь прошла без массовых драк, ограблений прочих серьёзных нарушений общественного порядка.

Арии с балкона — Оперный театр, Екатеринбург, UMN 2019 Галина Брусницына © ИА REGNUM

Отметим, впрочем, что не все площадки «ночи музыки» в Екатеринбурге были посвящены безумным пляскам. Так, тысячи людей собрались на центральной площади на концерт симфонической музыки, а также на концерт народной музыки у Дворца молодежи.

Публика — Главпочтамт, Екатеринбург, UMN 2019 Галина Брусницына © ИА REGNUM

Вклад в сохранение культурного и морального облика Екатеринбурга внесли в ночь с 28 на 29 июня оперные артисты, прямо с балкона Оперного театра исполнявшие арии из классических произведений. А на крыше Музея истории Екатеринбурга исполнял духовную музыку хор «Доместик».

Концерт симфонической музыки — площадь 1905 года, Екатеринбург, UMN 2019 Галина Брусницына © ИА REGNUM

Ural Music Night проводится в Екатеринбурге с 2015 года и в настоящий момент является одним из крупнейших городских музыкальных фестивалей России и мира. По информации организаторов, в 2019 году «ночь музыки» в Екатеринбурге посетили около 300 тысяч человек.

Публика — Главпочтамт, Екатеринбург, UMN 2019 Галина Брусницына © ИА REGNUM

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