Тверь, 29 июня 2019, 17:01 — REGNUM
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам лишения свободы, написал новое стихотворение о грозе. Об этом 29 июня Агентство городских новостей «Москва».
В адрес Агентства Улюкаев направил свое новое произведение, вышедшее из-под его пера:
По словам его адвоката, на данный момент бывший министр в колонии занимается творческой деятельностью и готовит сборник своих произведений.
Как передавало ИА REGNUM, в 2017 году бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев за взятку в $2 млн был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей.