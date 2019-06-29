Тверь, , 17:01 — REGNUM

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам лишения свободы, написал новое стихотворение о грозе. Об этом 29 июня Агентство городских новостей «Москва».

В адрес Агентства Улюкаев направил свое новое произведение, вышедшее из-под его пера:

«Гроза по Тютчеву, гроза, / Затверженная на уроках, / Раскалывает на глазах, / Как жизнь на до и после срока. / Фарфор небес. Посуду бьем / На электрическое счастье. / Гроза, чреватая дождем, / Распахивает небо настежь — / Его беременность прервать, / Но сохранить озон чудесный, / И окрестить — за пядью пядь — / Всю свежевымытую местность». Алексей Улюкаев

По словам его адвоката, на данный момент бывший министр в колонии занимается творческой деятельностью и готовит сборник своих произведений.

Как передавало ИА REGNUM, в 2017 году бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев за взятку в $2 млн был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей.