Иркутск, , 16:34 — REGNUM

Вопрос отдыха и оздоровления детей из зоны наводнения в Иркутской области поручил решить за счёт бюджета губернатор региона Сергей Левченко региональному министерству социального развития, опеки и попечительства. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Левченко пояснил, что детям нужно помочь пережить эту ситуация и вернуться к привычной жизни. По его словам, списки детей будут подготовлены главами муниципальных образований региона. К утру 30 июня списки должны быть предоставлены в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Кроме того, составляются списки детей, инвалидов и маломобильных граждан, находящихся в паводковой зоне для их последующей эвакуации. Они будут размещены в общежитиях Ангарска, Братска, Иркутска, Усолья-Сибирского, Саянска и Черемхово.

Ранее ИА REGNUMсообщало о наводнении в Иркутской области, которое произошло из-за сильных ливневых дождей. Были подтоплены тысячи жилых домов, часть домов была просто смыта прибывающей водой. В зоне наводнения находится 31 населённый пункт. Часть федеральной трассы Р-255 оказалась затоплена.