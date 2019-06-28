Екатеринбург, , 15:41 — REGNUM

На Поросёнковском логу под Екатеринбургом взяли материал для почвоведческой экспертизы. Об этом заявил глава фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин в Facebook.

По словам Коровина, представители СКР уже взяли образцы слоя почвы для проведения экспертизы. Инициатором выступила Русская православная церковь.

Руководитель считает, что поводом для проведения исследования стали «конспирологические заявления» — якобы из-за особенностей почвы предыдущие экспертизы СКР могли приводить следствие к неверным выводам. Поэтому было решено провести почвоведческую экспертизу для проверки данных сведений.

В свердловском управлении СКР не смогли прокомментировать данную ситуацию.

Напомним, о новой почвоведческой экспертизе стало известно 27 июня. Именно на Поросёнковском логу были найдены останки, которые в СКР назвали принадлежащими семье. Однако подлинность останков подвергается сомнению в РПЦ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 1991 году здесь были найдены останки людей, которые эксперты идентифицировали как принадлежащие семье Романовых. Среди них были и останки бывшего императора.

В 1998 году они были захоронены в Петропавловской крепости в Петербурге. А в 2007-м недалеко от места прежней находки были найдены останки, предположительно принадлежащие княжне Марии и цесаревичу Алексею.

Отметим, что Русская православная церковь пока не признала принадлежность останков Романову и его семье. Священнослужители требуют более веских доказательств.