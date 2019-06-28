Москва, , 15:23 — REGNUM

В центре Москвы проводится благоустройство Хохловской площади, сообщили журналистам 28 июня в префектуре Центрального административного округа (ЦАО).

В этом месте расположено общественное пространство «Яма». В последнее время оно получило известность из-за антиалкогольных рейдов движения «Лев против», активисты которого пытались пресечь распитие спиртных напитков в общественных местах, а также из-за серии преступлений «московского отравителя».

В префектуре сообщили, что Хохловская площадь в настоящее время недоступна для посетителей.

«Специалисты подрядной организации восстановят деревянную брусчатку, отштукатурят и покрасят ступени и очистят ливневые стоки», — говорится в информации.

Ранее появилась информация о закрытии «Ямы» на ремонт и установки забора.