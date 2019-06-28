Вашингтон, 28 июня 2019, 14:53 — REGNUM
Независимые разработчики сделали «королевскую битву» из популярной игры Flappy Bird, сейчас в ней одновременно могут участвовать 100 человек. Об этом 28 июня сообщил портал Kotaku.
Проект получил название Flappy Royale. Геймеры получили возможность менять внешний вид персонажей. Раунд начинается с того, что множество птиц прибывают к старту на оранжевом автобусе. В конце каждый из участников может видеть свое место в рейтинге.
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Напомним, Flappy Bird вышла в мае 2013 года, её можно было запускать на устройствах под управлением iOS, Android и Windows Phone. Создателем игры является вьетнамский разработчик Донг Нгуен.