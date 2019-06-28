Новосибирск, , 08:53 — REGNUM

Конфликт родителей и директора школы в Кировском районе Новосибирска перерос в скандальное разбирательство и прокурорскую проверку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Родители учеников 9 классов рассказали о предвзятом отношении к детям. Они уверяют: чтобы ребёнок попал в 10 класс, нужно пройти собеседование, а потом ещё заплатить 1 тысячу рублей.

«Люди стояли по пять часов в душном коридоре для того, что бы их приняли в 10 класс. Для некоторых проход в 10 класс закрыт, объясняя причину «плохое поведение» или «ты не потянешь», — сообщила подписчица группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» Камилла.

Она добавила, что собеседование выглядит так: «Заходишь в класс, перед тобой все учителя, они начинают обсуждать тебя, твоё воспитание, перебирают, с кем ты общаешься, твой образ жизни, дают оценку воспитанию и обсуждают оценки (к слову, у меня аттестат хороший, но, по их словам, эта заслуга только учителей — и брать не стали из-за личного недовольства в моем поведении)».

Отмечается, что из-за большого морального давления большинство уходили со слезами и истериками — и не только дети, но и родители. Отказ в приёме в 10 класс директор школы писать отказалась, обосновывая это тем, что это не входит в сферу её деятельности. Тех же, кого берут, ждёт добровольный взнос в виде 1 тысячи рублей. На что пойдут эти деньги, не сообщается, но родителей просят подписать бумагу, что это добровольный взнос.

Родители сняли разговор с директором на видео.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, прокурор Кировского района Новосибирска Владимир Большунов организовал проверку соблюдения законодательства об образовании в этой школе.

«Проверка проводится в связи с распространением в СМИ информации о возможных вымогательствах администрацией школы № 41 от родителей учеников денежных средств для перевода их детей в 10-й класс», — уточнили в ведомстве.

Как уверили в областной прокуратуре, «при наличии оснований прокуратура примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования».