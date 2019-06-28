Якутск, , 08:46 — REGNUM

На Дальнем Востока намерены восстановить право работающих представителей коренных малочисленных народов Севера на льготную социальную пенсию по старости. Соответствующее обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину готовит парламентская ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Магаданской областной думы.

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Решение обратиться к спикеру федерального законодательного органа было принято ассоциацией 28 июня. Вопрос пенсионного обеспечения КМНС поднял председатель Ассоциации, спикер Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской. По его словам, повышение пенсионного возраста не коснулось представителей коренных малочисленных народов, но им перестали выплачивать социальную пенсию по старости, если они работают. Такие изменения были внесены поправками в федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».

«В Хабаровском крае 117 гражданам из числа малочисленных народов Севера выплата пенсии была приостановлена, так как на момент вступления в силу пенсионного законодательства они осуществляли трудовую деятельность. 33 человека переведены на страховую пенсию по старости. Предполагаю, что схожая ситуация возникла и в других субъектах Дальнего Востока», — сказал Сергей Луговской.

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По мнению представителей ассоциации, большинство северян в пенсионном возрасте продолжают работать. В связи с эти законодатели приняли решение направить в Госдуму предложение пересмотреть нормы пенсионного законодательства и восстановить малочисленные народы Севера в праве получать социальную пенсию по старости на льготных основаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что очень важно и актуально, чтобы при повышении пенсионного возраста сохранился возраст выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера и льготные пенсии для коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, заявила сенатор от правительства Чукотского автономного округа, президент ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки Анна Отке. В качестве аргументов она указывала достаточно низкую продолжительность жизни КМНС и тяжелые условия, в которых живут жители Крайнего Севера.

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