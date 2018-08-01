«Жителям Крайнего Севера нужно сохранить возраст выхода на пенсию»

Анадырь, , 11:07 — REGNUM Очень важно и актуально, чтобы при повышении пенсионного возраста были оставлены те позиции в отношении возраста выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера и льготные пенсии для коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от правительства Чукотского автономного округа, президент РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» Анна Отке.

Во-первых, у народов Крайнего Севера достаточно низкая продолжительность жизни по сравнению с другими регионами России. Во-вторых, нужно учитывать тяжелые условия, в которых живут жители Крайнего Севера. Они подвержены не меньшим воздействиям, чем работники тяжелых отраслей промышленности. Социальные условия северян во многом схожи с теми, кто работает в тяжелых условиях.

«В России выделены три группы людей, занятых в традиционных отраслях хозяйствования, для которых сохранен прежний возраст выхода на пенсию — оленеводы, рыбаки и промысловики. Для Севера — это хороша опора, но в то же время люди, которые заняты в других отраслях и находящиеся практически в тех же самых условиях, что и люди перечисленных профессий, не подпадают под льготы по возрасту. Людей беспокоит, что, находясь в тяжелых условиях Крайнего Севера, порядок выхода на пенсию получается разный. Самое важное при принятии решения о повышении пенсионного возраста — учитывать условия Крайнего Севера, и необходимо сохранить прежний возраст выхода на пенсию», — высказала свое мнение Отке.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»