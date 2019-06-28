Екатеринбург, , 06:23 — REGNUM

В Свердловской области сотрудники полиции ищут родных уроженца Ленинграда Анатолия Михайлова, который осенью 1941 года погиб в деревне Рычково Истринского района Московской области в неравной схватке с фашистами. Им намерены передать медаль «За отвагу», которой был награждён герой, сообщил журналистам начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.

Младший лейтенант Анатолий Ильич Михайлов родился 1 июля 1913 года. В 1941-м он и его семья — супруга Александра и дочь Надежда 1939 года рождения — были эвакуированы в Свердловскую область.

Семья проживала в деревне Волково Каменского района. Оттуда Анатолий был призван в армию. 28 ноября 1941 года его танк «КВ-1» уничтожил несколько единиц боевой техники врага, но был подбит.

В 2005 году в деревне Рычково был установлен монумент в память о павших танкистах. Кроме того, в ходе поисковых работ был найден жетон с личным номером офицера.