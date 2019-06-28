Купертино, США, , 04:20 — REGNUM

Интернет-пользователи сообщают о сбое в работе онлайн-магазина приложений App Store. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Сообщения о неполадках стали поступать около 19:48 по времени Восточного побережья США (02:48 мск).

У большинства заявивших о проблеме пользователей отсутствует доступ к сайту, некоторые также сообщают о невозможности зайти в свою учётную запись или осуществить покупку.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Apple покидает главный дизайнер Джонатан Айв, работавший в компании с 1992 года и отвечавший за весь дизайн её продукции.