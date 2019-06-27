Москва, , 13:51 — REGNUM

Инвалидам разрешат бесплатную парковку вне своего региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, соответствующую поправку Госдума приняла при обсуждении во втором чтении законопроекта о соцподдержке инвалидов.

Парковка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Люди с инвалидностью смогут в полной мере реализовать право на бесплатную парковку в разных регионах страны.

Сейчас люди с инвалидностью, выехавшие за пределы своего региона, не могут бесплатно припарковаться на парковке для инвалидов, если сведений об их автомобилях нет в реестре региона их пребывания.

«Получается, для того, чтобы человеку с ограниченными возможностями реализовать свое право на бесплатную парковку, ему сначала надо лично приехать в МФЦ другого региона и доказать свою инвалидность», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра.

«А для инвалидов с лета 2020 года отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию», — сказал он.

Законопроектом, принятом во втором чтении, предусматривается, что сведения из бюро медико-социальной экспертизы будут запрашиваться уполномоченными органами из федерального реестра инвалидов в электронном виде и подтверждать инвалидность «бумажкой» будет не нужно.