Москва, , 14:30 — REGNUM

Законопроект, направленный на закрепление нормы о сокращенном рабочем дне для женщин, работающих в сельской местности, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Авторы инициативы во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предлагают закрепить дополнительные гарантии для такой категории граждан РФ. Так, законопроект предлагает прописывать в трудовом или коллективном договоре новые условия труда. В частности, женщинам предлагают выделять один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы. Для получения такого выходного дня женщины должны написать соответствующее заявление.

Кроме того, законопроект фиксирует продолжительность рабочего времени для женщин на селе. Так, если закон будет принят, она не сможет составить более 36 часов в неделю. При этом оплата труда таких женщин должна сохраниться на том же уровне, что и была при полной рабочей неделе.

Если же условия труда женщин на селе предполагают, что их рабочий день разделен на части, то авторы инициативы предлагают установить для них повышенную оплату труда.

В апреле 2019 года предложение Минтруда увеличить продолжительность рабочего дня для женщин, работающих на селе, вызвало широкий общественный резонанс. Сейчас они трудятся по 36 часов, а не 40, как другие, но при этом получают полную зарплату, отмечают в министерстве.