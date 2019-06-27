Владивосток, , 05:20 — REGNUM

Во Владивостоке выяснилось, что в строениях, включенных в программу приватизации муниципального имущества, на законных основаниях проживают семьи с детьми, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Представители мэрии Владивостока, приехав на остров Русский для инвентаризации объектов недвижимости, подлежащих продаже по программе приватизации муниципального имущества, вдруг столкнулись с семьями, проживающими в этих дома — причем, на совершенно законных основаниях, пишет ИА ПримаМедиа.

Как оказалось, перед тем, как помещения были переданы на баланс муниципалитета, они принадлежали Минобороны, и жильцы уверяют, что все вопросы о своём законном нахождении в помещениях они решили с военными, в том числе через суд. Один такой дом находится в посёлке Воевода, два других на Поспелово.

Со своей стороны жители этих домов приняли работников администрации за «чёрных риэлторов» и написали заявление в полицию с соответствующими формулировками. Правоохранители заявления приняли, и сейчас работникам городской администрации предстоит объясняться перед полицией за своё вторжение.

Наиболее разумное решение депутаты городской думы видят в исключении этих домов из программы приватизации, в тоже время работники администрации настаивают на том, что менять программу не следует, что она увязана с городским бюджетом. Депутаты предложили откорректировать программу с учётом вновь открывшихся обстоятельств. Тем более, что программа приватизации 2018 года не выполнена: из заявленных к реализации 47 объектов недвижимости было продано только 6.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из общежития, принадлежащего Министерству обороны, насильно выселяли жильцов. Объект был признан аварийным, но в программу капитального ремонта включен не был, жильцы полагали, что дом специально был доведён до ветхого состояния, чтобы можно было его продать подешевле, затем снести, а на этом месте реализовать какой-то строительный проект.