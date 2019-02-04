В общежитии Минобороны РФ снимают двери и выгоняют людей на улицу

Москва, , 17:30 — REGNUM В общежитии Минобороны РФ в Москве 5 февраля пройдёт вторая волна принудительного выселения жильцов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов. Объект расположен по адресу: Москва, Большая Пироговская, 51.

Сейчас, по сообщениям экс-сотрудников ведомства, в корпусах общежития в срочном порядке снимают двери. На оставшихся из них висят надписи:

«Уважаемые жильцы! Срочно освободите незаконно занимаемые помещения. В случае невыполнения за оставленные вещи администрация ответственности не несёт. Данную комнату вы занимаете незаконно».

Объект якобы признали аварийным, однако, несмотря на ветхость строений, комплекс зданий в программы города Москвы по реновации жилого фонда и капитального ремонта включён не был.

«Жители общежития предполагают, что объект специально доведён до аварийного состояния, чтобы в дальнейшем признать его ветхим, продать, снести и осуществить на этом месте некий инвестиционный проект», — отметил Ильдар Резяпов.

В публичной кадастровой карте Росреестра здание общежития располагается на нескольких земельных участках с разными кадастровыми номерами, стоимость каждого из которых составляет от двух до шести млрд рублей. Всего объект состоит из восьми корпусов.

Ранее Хамовнический районный суд вынес 170 постановлений в пользу истца с требованием освободить «незаконно» занимаемые помещения бывшим и действующим сотрудникам ведомства. 54 семьям, проживающим в доме, постановления уже были вручены. Взамен власти не предлагают людям альтернативные варианты проживания.

Напомним, утром 1 февраля в общежитие с требованием незамедлительно освободить помещения приехали представители силовых структур, судебные приставы, начальник ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ. В общежитии проживают бывшие военнослужащие, инвалиды, ветераны, пенсионеры и многодетные семьи, проработавшие более десяти лет на Министерство обороны России.

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