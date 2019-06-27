Москва, , 01:28 — REGNUM

Превышение скорости является самым распространённым нарушением правил дорожного движения в Москве. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Facebook.

Отмечается, что с начала текущего года 56% зафиксированных нарушений в столице были связаны с превышением скоростного режима.

Согласно данным ЦОДД, в 95% таких случаев речь шла о превышении скорости на 20−40 км/ч. Ещё 3% нарушителей превышали скорость на 40−60 км/ч, в остальных же случаях штрафы выписывались за превышения на 60−80 км/ч и более.

В ЦОДД отметили, что данная статистика — «совсем не про штрафы, а про жизни людей», и подчеркнули, что «даже небольшое превышение скорости влечёт за собой смертельно-опасные последствия».

Согласно статистике, у человека, попавшего под машину, движущуюся со скоростью 50 км/ч, шанс выжить составляет 60−70%, а при скорости 70 км/час — уже всего 8%.