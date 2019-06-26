Москва, , 19:42 — REGNUM

Отсутствие реального контроля в сфере обращения с отходами I—II классов приводит к накоплению опасных отходов и образованию несанкционированных свалок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил член комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин («Единая Россия»).

«Проблема обращения с отходами I—II классов опасности стоит очень остро. На сегодняшний день отсутствуют и учет, и контроль за обращением высокоопасных отходов», — заявил Фокин.

По его словам, ежегодно в России образуется 350−400 тыс. тонн опасных отходов, при этом действующие мощности по утилизации позволяют обезвредить только 1,5% — около 4 тыс. тонн.

«Сейчас отсутствует реальный контроль в этой отрасли обращения с отходами. Можно сказать, что так называемый «свободный» рынок в этой сфере показал свою несостоятельность. Мощности для переработки не были построены, отсутствие контроля в процессе утилизации приводит к накоплению опасных отходов и образованию несанкционированных свалок», — указал депутат.

По его мнению, ситуацию, сложившуюся в отрасли, можно охарактеризовать «миной замедленного действия».

«Мы не сможем добиться кардинальных изменений в этой отрасли без особого государственного регулирования деятельности. Системе нужен единый оператор, ответственный за эффективную и безопасную систему обращения с отходами I—II классов опасности, прозрачный и достоверный учет отходов, эффективный контроль на каждой стадии жизненного цикла высокоопасных отходов, современная технологичная инфраструктура по их утилизации и обезвреживанию», — указал он.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «0б отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (в части совершенствования правового регулирования обращения с отходами I—II классов опасности) направлен, прежде всего, на создание единой информационной системы, федеральной схемы обращения с отходами I—II классов опасности, что позволит в стране создать прозрачный и эффективный контроль за «теневыми» объёмами образования данного класса отходов, их перемещением и утилизацией, подчеркнул Фокин.

В соответствии с проектом закона, будут созданы современные и технологичные мощности по переработке и обезвреживанию этих отходов, что позволит существенно сократить, а постепенно и исключить их поступление на полигоны ТКО.

«Законопроект не ограничивает конкурентную среду в этой отрасли. Те предприятия-отходообразователи, которые раньше сами обезвреживали и размещали отходы I—II классов опасности, будут продолжать осуществлять эту деятельность. Лицензированные организации, которые уже успели зарекомендовать себя как добросовестные партнеры также останутся и будут «операторами по обращению с отходами I—II классов опасности». Создание прозрачной системы крайне невыгодно недобросовестным организациям, которые сваливают опасные отходы в лесах, оврагах, оставляют их в складских помещениях», — пояснил депутат.

«Появление информационного учета и контроля со стороны общероссийского оператора в лице Росатома создаст условия для переработки или полного уничтожения отходов I—II класса опасности, что будет способствовать экологической безопасности населения России», — заключил Фокин.

Отметим, что законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности был принят Госдумой 26 июня в первом чтении.