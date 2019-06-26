Москва, , 18:59 — REGNUM

Президент Российского Зелёного Креста Сергей Барановский считает, что проблема опасных отходов недостаточно освещена в обществе. По его мнению, информации у населения почти нет, инстинктивно жители относятся с недоверием к попыткам поднять этот вопрос. Об этом он заявил 26 июня, комментируя принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

"Нужна огромная работа с населением, возглавляемая государством, но обязательно с привлечением гражданского общества. Я думаю, здесь может быть востребован опыт работы по программе химического разоружения, когда удалось изменить настроение населения во всех семи регионах хранения и уничтожения химического оружия на положительное и удалось полностью реализовать конвенцию по уничтожению химического оружия. Это уникальный опыт в мире, мы получили благодарность и от российского правительства, и от глобального партнёрства», — отметил Барановский.

Он добавил, что здесь можно усилить международную деятельность и привлекать не только государство, которое уже автоматически вовлечено и будет этим заниматься, но и международный опыт.

«Частный бизнес с этим не справится без помощи и контроля со стороны государства, потому что зачастую эта деятельность уходит в «серые схемы». В данном случае «серые схемы» станут смертью для самой идеи», — подчеркнул Барановский.

Напомним, 26 июня 2019 года на пленарном заседании Государственной думы РФ в первом чтении был принят законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности. Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что единый федеральный оператор (Росатом) создаст единую информационную систему, которая будет показывать потоки отходов и заниматься непосредственно транспортировкой, утилизацией, переработкой и обезвреживанием отходов.