Москва, 26 июня 2019, 18:59 — REGNUM
Президент Российского Зелёного Креста Сергей Барановский считает, что проблема опасных отходов недостаточно освещена в обществе. По его мнению, информации у населения почти нет, инстинктивно жители относятся с недоверием к попыткам поднять этот вопрос. Об этом он заявил 26 июня, комментируя принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Он добавил, что здесь можно усилить международную деятельность и привлекать не только государство, которое уже автоматически вовлечено и будет этим заниматься, но и международный опыт.
Напомним, 26 июня 2019 года на пленарном заседании Государственной думы РФ в первом чтении был принят законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности. Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что единый федеральный оператор (Росатом) создаст единую информационную систему, которая будет показывать потоки отходов и заниматься непосредственно транспортировкой, утилизацией, переработкой и обезвреживанием отходов.