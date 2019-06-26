Красногорск, , 14:19 — REGNUM

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проведет проверку больницы в Подмосковье после случая с отравлением девяти человек после капельниц. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проведет проверку в подмосковной больнице, где, по сообщениям СМИ, состояние здоровья девяти пациентов резко ухудшилось после капельниц с разными лекарствами, в состав которых входил один и тот же физраствор», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Московской области произошло отравление девяти пациентов больницы посёлка Ржавки. В отделение Солнечногорской ЦРБ были госпитализированы девять человек в возрасте от 47 до 70 лет. Пациенты поступили с признаками отравления, после того, как им всем утром поставили капельницы с разными лекарствами, но содержащими в своем составе физраствор, в больнице поселка Ржавки.

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