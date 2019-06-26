Солнечногорск, Московская область, , 11:09 — REGNUM

В Московской области произошло отравление девяти пациентов больницы посёлка Ржавки, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

В пресс-службе рассказали, что девять граждан в возрасте от 47 до 70 лет были доставлены в Солнечногорскую ЦРБ вечером 25 июня. Ранее они находились на дневном стационаре в больнице посёлка Ржавки, где всем им утром поставили капельницы с различными лекарственными препаратами и физраствором. У всех поднялась высокая температура, начался озноб.

Следствие начало доследственную проверку, опрашивается персонал медучреждения, изымается документация и образцы физраствора.

В информации отмечается, что состояние всех пострадавших на данный момент удовлетворительное.

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