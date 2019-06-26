Екатеринбург, , 12:58 — REGNUM

Группу Дятлова на известном перевале могли убить заключённые, участвующие в испытанях светящихся шаров. Об этом заявил исследователь Алексей Будрин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Будрин сослался на ещё одного исследователя дятловской темы, уже ушедшего из жизни, журналиста Юлия Луговцого (Донского).

«Поход был запланирован спецслужбами с целью использования интереса иностранной разведки к светящимся шарам — для раскрытия ячейки этой разведки. Из-за внештатной ситуации группа была убита зеками, задействованными при испытании светящихся шаров», — сказал Будрин.

В самой статье Донского упоминается, что о предполагаемой цели дятловцев знали многие.

«В народ просочилось, что группа туристов должна была увидеть, описать и сфотографировать светящиеся шары», — указано в тексте.

Напомним, исследователь Владимир Борзенков ранее раскритиковал техногенную версию гибели Дятловцев. По мнению эксперта, в смерти группы виноват инфразвук.