Екатеринбург, 26 июня 2019, 12:58 — REGNUM
Группу Дятлова на известном перевале могли убить заключённые, участвующие в испытанях светящихся шаров. Об этом заявил исследователь Алексей Будрин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Будрин сослался на ещё одного исследователя дятловской темы, уже ушедшего из жизни, журналиста Юлия Луговцого (Донского).
«Поход был запланирован спецслужбами с целью использования интереса иностранной разведки к светящимся шарам — для раскрытия ячейки этой разведки. Из-за внештатной ситуации группа была убита зеками, задействованными при испытании светящихся шаров», — сказал Будрин.
В самой статье Донского упоминается, что о предполагаемой цели дятловцев знали многие.
«В народ просочилось, что группа туристов должна была увидеть, описать и сфотографировать светящиеся шары», — указано в тексте.
Напомним, исследователь Владимир Борзенков ранее раскритиковал техногенную версию гибели Дятловцев. По мнению эксперта, в смерти группы виноват инфразвук.