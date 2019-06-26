Нур-Султан, , 12:02 — REGNUM

Депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Жанат Омарбекова предложила разрешить бригадам скорой помощи выписывать рецепты пациентам, сообщает 26 июня издание «Власть».

Она одобрила ужесточение отпуска лекарств в аптеках, но обратила внимание на возможные проблемы больных, которым даже в экстренном случае придется стоять в очереди к врачу за рецептом на лекарства.

Омарбекова считает, что бригады скорой помощи могут выписывать рецепты, но об этом они должны информировать участковых врачей. Депутат также предложила увеличить сроки действия рецептов при хронических заболеваниях.

Напомним, до 1 июля 2019 года в Казахстане планируют составить список препаратов, которые отпускаются строго по рецепту врачей. В настоящее время в республике 87% лекарств отпускаются только по рецепту.