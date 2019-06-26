Улан-Удэ, , 11:57 — REGNUM

Надо заниматься не запретами, а развивать цивилизованный отдых на Байкале. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM известный в Бурятии общественный деятель и эколог Евгений Кислов, комментируя предложение спецпредставителя президента России Сергея Иванова об ограничении числа туристов, отдыхающих на озере.

«У нас была страна Советов, стала страна запретов. Меня удивляет крен на постоянные запреты, которые исходят от федеральной власти. Я считаю, что это не дело, это нарушение прав человека — права на передвижение по территории Российской Федерации», — отметил он.

Это тем более странно, учитывая, что в Бурятии уже есть очень хороший опыт, как решить эту проблему.

Евгений Кислов «На въезде в Забайкальский национальный парк взимается плата с каждой въезжающей машины. И люди прекрасно знают, что они получают взамен. Они получают места под палатки, столы со скамьями под навесами, туалет и вывоз мусора ежедневный. Конечно, национальных парков много не наделаешь, но в Бурятии есть хороший опыт по созданию особо охраняемых природных территорий местного значения — три такие территории по берегу Байкала в наиболее популярных местах и на озере Щучьем. Где также проводится сбор денег, и соответственно, уход за территорией. Я считаю, что это очень хорошая мера для небогатых туристов, которые хотят отдохнуть на природе, и это нужно развивать».

По его словам, нужно развивать подобные направления, а не запрещать поездки. С дикими туристами, которые также никуда не денутся, должны работать природоохранные ведомства, заставляя их убирать за собой мусор, считает эколог.

Напомним, ранее представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что «Байкал вызывает все больше беспокойства». Для сохранения экологической безопасности озера он предложил ограничить поток туристов. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ), как сообщало ИА REGNUM, считает, что искусственное ограничения турпотока на озеро Байкал приведёт к социальной катастрофе, так как местное население останется без работы.

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