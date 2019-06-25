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Ограничение турпотока на Байкале может привести к катастрофе — депутат ГД

Экономика

Риски искусственного ограничения

Москва, 25 июня 2019, 21:25 — REGNUM  Искусственное ограничения турпотока на озеро Байкал приведёт к социальной катастрофе, так как местное население останется без работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июня заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

Ранее представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что поток туристов на озеро Байкал должен быть искусственно ограничен ради сохранения экологической обстановки озера.

«Вопрос о каком-либо ограничении туристического потока на Байкал можно рассматривать только в комплексе с решением вопроса о занятости местного населения», — считает Щапов.

По его словам, речь идет о занятости порядка 100 тыс. человек. Причем речь о семьях, которые живут в регионе столетиями.

«Они полностью лишены каких-либо источников дохода. Нельзя заниматься сельским хозяйством, прибыльным рыболовством, охотой. Единственный способ выжить: работать в турбизнесе. Ограничение турпотока без конкретных, реалистичных, исполнимых мер по созданию рабочих мест для местного населения приведет к социальной катастрофе», — заявил Щапов.

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Проблемы Байкала
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