Ограничение турпотока на Байкале может привести к катастрофе — депутат ГД

Москва, , 21:25 — REGNUM Искусственное ограничения турпотока на озеро Байкал приведёт к социальной катастрофе, так как местное население останется без работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июня заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

Ранее представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что поток туристов на озеро Байкал должен быть искусственно ограничен ради сохранения экологической обстановки озера.

«Вопрос о каком-либо ограничении туристического потока на Байкал можно рассматривать только в комплексе с решением вопроса о занятости местного населения», — считает Щапов.

По его словам, речь идет о занятости порядка 100 тыс. человек. Причем речь о семьях, которые живут в регионе столетиями.

«Они полностью лишены каких-либо источников дохода. Нельзя заниматься сельским хозяйством, прибыльным рыболовством, охотой. Единственный способ выжить: работать в турбизнесе. Ограничение турпотока без конкретных, реалистичных, исполнимых мер по созданию рабочих мест для местного населения приведет к социальной катастрофе», — заявил Щапов.