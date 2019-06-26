Токио, , 12:02 — REGNUM

Героиня игры Final Fantasy VII Тифа Локхарт станет персонажем файтинг-кроссовера Dissidia Final Fantasy NT. Опробовать нового бойца игроки смогут уже 2 июля 2019 года, сообщалось в ролике на YouTube-канале игры 25 июня.

Тифа профессионально владеет боевым искусством Zangan-Ryu, предполагающим сражения врукопашную. В её арсенале боевых приёмов мощные удары руками и ногами, а также ряд акробатических элементов. Поиграть за Тифу на PC можно будет уже 2 июля, а на PS4 3 июля 2019 года.

Впервые Тифа Локхарт появилась в игре Final Fantasy VII от японской компании Square Enix. Она подруга детства Клауда (главный герой игры) и один из его возможных компаньонов во время прохождения игры. Также героиня неоднократно появлялась в играх-кроссоверах и анимационных фильмах по вселенной Final Fantasy.

Ранее департамент этики Square Enix потребовал от разработчиков Final Fantasy VII Remake уменьшить грудь Тифы Локхарт. Руководитель проекта Тецуя Номура рассказал, что героиня должна выглядеть реалистично во время боевых сцен, поэтому пропорции её тела были изменены.