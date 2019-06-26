Казань, , 08:38 — REGNUM

За четыре месяца естественная убыль населения Татарии составила 816 человек — на 14 432 умерших пришлось 13 616 родившихся. Татарстанстат подвёл демографические итоги за январь-апрель 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Относительно соответствующего периода 2018 года наблюдалось как снижение рождаемости, так и смертности: с 14 784 до 13 616 (на 1168 человек) и с 15 528 до 14 432 (на 1096) соответственно. Среди заметных тенденций четырёх месяцев — спад регистраций брак — с 5817 до 5283 и рост числа разводов — с 4403 до 4499.

Больше всего умерших было от болезней органов кровообращения — 7,5 тысячи, что меньше, чем за такой же период 2018 года, когда этих случаев было 8308. На втором месте смертность от новообразований — 2449 против 2548 годом ранее.

Миграция в регионе немного помогла сбалансировать численность жителей. Миграционный прирост фиксировался за четыре месяца 2019 года на уровне 1480 человек. Это на 181 человека больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Татарстанстат (выдержка из доклада) «Увеличение миграционного прироста обусловлено главным образом сокращением числа выбытий из республики в другие регионы России. Число мигрантов, переселяющихся в пределах Республики Татарстан, составило 17 449 человек, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года».

Напомним, убыль населения в республике наблюдается в большинстве районов не первый год, исключение — Казань, Набережные Челны. За три года в регионе планируется на пять проектов в составе нацпроекта «Демография» потратить 7 млрд рублей, 5,8 млрд рублей из них будет выделено федеральным бюджетом.

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