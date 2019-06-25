В бюджет Татарии поступила почти половина средств на реализацию нацпроектов

Казань, , 22:49 — REGNUM В бюджет Татарии до настоящего момента поступили федеральные средства в размере 7,3 млрд рублей, что составляет более 43% от суммы планируемых федеральных поступлений в этом году. Об этом ИА REGNUM сообщили в Госсовете республики.

По словам главы минэкономики Фарида Абдулганева, регион взял обязательства по реализации 49 региональных проектов, затрагивающих приоритетные отрасли экономики и социальной сферы.

Больше всего средств будет направлено на нацпроекты «Образование» и «Демография». В частности, в течение трёх лет на реализацию пяти проектов в рамках напроекта «Демография» будет выделено 7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 5,8 млрд рублей. В этом году общий объем финансирования мероприятий национального проекта составит 1,7 млрд рублей, будет построено 29 детских садов на 6 010 мест.

«На сегодняшний день введено два объекта, до конца года достроим 27 объектов, степень готовности их составляет от 30 до 75%», — уточнил министр.

Кроме того, в течение указанного срока будет переоснащено 20 региональных и первичных сосудистых центров, организована сеть центров амбулаторной онкологической помощи. В этом году запланировано укрепление материально-технической базы пяти детских поликлиник и капитальный ремонт 12 детских поликлиник.

На реализацию нацпроекта «Образование» в течение трёх лет будет выделено 6,6 млрд рублей. В рамках нацпроекта «Экология», реализация которого оценивается в 5,8 млрд рублей (на три года) будут проведены мероприятия по оздоровлению реки Волга. К 2024 году 21 затонувшее судно будет извлечено со дна Волги, будет построено 5 очистных сооружений.

«В ближайшие три года Татарстан планирует получить более 44 млрд рублей, из них более 34 млрд рублей — федеральные средства, причем около половины этих средств мы ждем уже в этом году», — отметил зампред парламента Юрий Камалтынов.

ИА REGNUM напоминает, в текущем году на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов Татария получит 21,4 млрд рублей, из них 16,8 — средства федерального бюджета, 4,6 млрд рублей — республиканского.