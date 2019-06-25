«Демократия в лучшем виде». В штате Иллинойс легализовали марихуану

Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Власти американского штата Иллинойс легализовали марихуану, сообщил 25 июня губернатор штата Джей Роберт Прицкер на своей странице в Twitter.

По его словам, это самый справедливый указ, а прошлые законы, запрещавшие наркотик, являются вредными.

«Иллинойс вновь творит историю. Я подписываю самый справедливый указ о легализации марихуаны, признавая вред тех законов, которые запрещали наркотик и боролись с ним» — написал Прицкер.

Приэтом Прицкер заявил, что легализация марихуаны стала примером «демократии в лучшем виде».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее употребление марихуаны было легализовано в американских штатах Вермонт, Вашингтон, Калифорния, Колорадо, Орегон, Мэн, Массачусетс и Мичиган.

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