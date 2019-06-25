В Твери сохранят исторический центр с малоэтажной застройкой

Тверь, , 21:13 — REGNUM Современный облик города Твери будет формироваться с учетом архитектурных традиций. Об этом губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, одной из тем которых стал новый Генеральный план Твери.

«Решили сохранить исторический центр, потому что Тверь — это второй город в России, который получил генеральный план. Первым был Санкт-Петербург, и потом императрица Екатерина сделала подарок для любимой Твери, был принят генеральный план.

Сегодня мы все это приводим в соответствие, чтобы исторический центр был малоэтажным, с двух сторон реки Волги, и дальше уже многоэтажное строительство будет вестись по периферийному направлению», — рассказал Руденя.

Принцип жилой застройки областного центра, по словам губернатора, будет основываться на развитии мало‑ и среднеэтажного, а также индивидуального строительства. Власти обещают развивать «зелёные» рекреационные зоны. В районе новой Детской областной клинической больницы будет сформирован медицинский кластер.

Согласно Генплану, площадь городского округа составит более 15,2 тыс. га. В документ также включены новые транспортные магистрали: третий этап трассы М-11 — северного обхода Твери (находится в стадии проектирования), дороги на Кимры и Бежецк, Западный мост.

Также власти области обещают оказать финансовую поддержку другим городским и сельским поселениям в разработке генеральных планов территорий. З4 муниципалитета, где пока не созданы проектные документы, на основании которых ведется планировка, застройка и другая градостроительная деятельность, получат в общей сложности 7,6 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 июня президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Они также обсудили социально-экономическое положение региона, показатели промышленного производства и ситуацию на вагоностроительных заводах области.

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