РПЦ назвала слова митр. Иоанна о жертвах войны его «личным мнением»

Москва, , 20:58 — REGNUM В РПЦ прокомментировали слова белгородского митрополита о гибели «безбожников» в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал заявление митрополита Иоанна его личным мнением. В РПЦ придерживаются иных взглядов на этот вопрос, добавил пресс-секретарь, отметив, что подобные заявления должны подкрепляться фактами.

Как сообщало сегодня ранее ИА REGNUM, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн назвал гибель молодых бойцов Красной армии в первые месяцы Великой Отечественной войны «жертвой, принесённой за безбожие», заявив, что войну выиграли «крещёные люди». С напутственным словом митрополит выступил на вечере памяти, приуроченном к годовщине начала Великой Отечественной войны.

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