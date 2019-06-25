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РПЦ назвала слова митр. Иоанна о жертвах войны его «личным мнением»

Общество

Детали

Москва, 25 июня 2019, 20:58 — REGNUM  В РПЦ прокомментировали слова белгородского митрополита о гибели «безбожников» в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал заявление митрополита Иоанна его личным мнением. В РПЦ придерживаются иных взглядов на этот вопрос, добавил пресс-секретарь, отметив, что подобные заявления должны подкрепляться фактами.

Как сообщало сегодня ранее ИА REGNUM, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн назвал гибель молодых бойцов Красной армии в первые месяцы Великой Отечественной войны «жертвой, принесённой за безбожие», заявив, что войну выиграли «крещёные люди». С напутственным словом митрополит выступил на вечере памяти, приуроченном к годовщине начала Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородский митрополит: «Гибель советских воинов — жертва за безбожие»

Читайте развитие сюжета: Кто в РПЦ против народного единства в Великой Отечественной войне?!

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Преступления против памяти о Великой Отечественной войне
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