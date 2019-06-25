В РПЦ отреагировали на слова митрополита о безбожных советских воинах

Москва, , 19:20 — REGNUM Все, кто погиб «за други своя» получают небесное крещение вне зависимости от того, крещены они были ранее или нет, прокомментировал заявления митрополита Белгородского и Старооскольского глава отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).

По его мнению, выводы, сделанные и высказанные митрополитом Иоанном, «не совсем корректные».

«Выводы не совсем корректные, потому что защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий, поэтому война и называется Отечественной», — цитирует РИА Новости слова епископа Клинского Стефана.

Глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами подчеркнул, что «когда человек погибает «за други своя», он получает фактически небесное крещение».

Как сообщало ИА REGNUM, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере, посвящённом годовщине начала Великой Отечественной войны заявил, что победу в войне одержали крещеные люди, а все погибшие за Родину бойцы Красной армии, которые «были рождены уже в безбожное время», это наказание за безбожие.

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