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В РПЦ отреагировали на слова митрополита о безбожных советских воинах

Общество

По мнению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, смерть советских солдат в Великую Отечественную войну — это наказание «за безбожие»

Москва, 25 июня 2019, 19:20 — REGNUM  Все, кто погиб «за други своя» получают небесное крещение вне зависимости от того, крещены они были ранее или нет, прокомментировал заявления митрополита Белгородского и Старооскольского глава отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).

По его мнению, выводы, сделанные и высказанные митрополитом Иоанном, «не совсем корректные».

«Выводы не совсем корректные, потому что защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий, поэтому война и называется Отечественной», — цитирует РИА Новости слова епископа Клинского Стефана.

Глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами подчеркнул, что «когда человек погибает «за други своя», он получает фактически небесное крещение».

Как сообщало ИА REGNUM, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере, посвящённом годовщине начала Великой Отечественной войны заявил, что победу в войне одержали крещеные люди, а все погибшие за Родину бойцы Красной армии, которые «были рождены уже в безбожное время», это наказание за безбожие.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородский митрополит: «Гибель советских воинов — жертва за безбожие»

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