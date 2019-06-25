Екатеринбург, , 16:15 — REGNUM Каждый пятый умерший житель Екатеринбурга погиб от рака. Об этом заявил глава горздрава Денис Демидов на заседании гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Сейчас от злокачественных новообразований умирают около 20,9% горожан. Это вторая по частоте причина смерти после болезней системы кровообращения, от которых погибают 48,8% екатеринбуржцев.

В 2018 году от рака умерли 204 жителя на 100 тыс. населения, в 2017-м — чуть больше, 213,7. Однако динамика в целом негативная, смертность растёт, признал Демидов.

По данным горздрава, население часто подвержено смертности от онкозаболеваний из-за отсутствия профилактики. Если выявлять болезнь на ранней стадии, то это резко улучшит ситуацию, считает Демидов.

Ведомству понадобится 188 млн рублей для закупки и модернизации оборудования, которое бы позволило эффективно выявлять рак на ранней стадии. Депутаты гордумы отнеслись к требованиям главы горздрава с озабоченностью. Врачу предложили направить официальное письмо спикеру думы, чтобы парламентарии могли учесть его при внесении корректировок в бюджет.

Напомним, к 2020 году Екатеринбургу обещают создать центр ядерной медицины по лечению рака. Центр сможет принимать порядка 10 тыс. пациентов.

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