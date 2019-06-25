В Екатеринбурге отказали в референдуме по храму Святой Екатерины

Екатеринбург, , 15:22 — REGNUM Избирком Екатеринбурга отказал в регистрации референдума по храму Святой Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Один из членов инициативной группы указал «не соответствующий действительности» адрес проживания, а у другого не была проставлена дата выдачи паспорта, посетовали в комиссии.

Кроме того, перед дачей ходатайства группа должна проводить собрание, на котором она обязана решить вопрос об организации заявки на регистрацию референдума. Однако это не было отражено в протоколе собрания, который получил избирком.

Также в комиссии выделили ещё несколько ошибок и неточностей, не позволяющих зарегистрировать инициативу.

Напомним, в референдуме предлагалось спросить жителей города, какой статус оставить для земли в сквере у Театра драмы: религиозного назначения или общего пользования. Ранее в сквере хотели построить храм Святой Екатерины, что вызвало бурные протесты.

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