Вторник, 25 Июня 2019 года
13:16:52 МСК

Опубликованы ролики с геймплеем игры-долгостроя Black Mesa

Общество

Поклонники серии Half-Life получили возможность увидеть, что готовит им сюжет новой игры

Вашингтон, 25 июня 2019, 13:13 — REGNUM  В сеть выложили новые ролики с геймплеем игры Black Mesa, в которых показан мир Зен. Они были опубликованы на YouTube-канале издания IGN.

В первом видео Гордон Фримен начинает свои приключения по чужому миру с традиционной монтировкой, длительность первого ролика составляет около шести минут, второго — около 9 минут. Поклонники серии Half-Life получили возможность увидеть, что готовит им сюжет новой игры.

Читайте также: Overwatch против Team Fortress 2: новая работа аниматора The Winglet

Напомним, в апреле 2019 года игра Black Mesa, являющаяся фанатским ремейком Half-Life на движке (базовая программа игры) Source, установила рекорд времени разработки. Её начали создавать ещё в сентябре 2004 года. Таким образом, авторы из Crowbar Collective (изначально Black Mesa Team) уже потратили на неё 14 лет и 9 месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Мобильная игра Harry Potter: Wizards Unite не побила рекорд Pokemon Go

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить