Опубликованы ролики с геймплеем игры-долгостроя Black Mesa

Вашингтон, , 13:13 — REGNUM В сеть выложили новые ролики с геймплеем игры Black Mesa, в которых показан мир Зен. Они были опубликованы на YouTube-канале издания IGN.

В первом видео Гордон Фримен начинает свои приключения по чужому миру с традиционной монтировкой, длительность первого ролика составляет около шести минут, второго — около 9 минут. Поклонники серии Half-Life получили возможность увидеть, что готовит им сюжет новой игры.

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Напомним, в апреле 2019 года игра Black Mesa, являющаяся фанатским ремейком Half-Life на движке (базовая программа игры) Source, установила рекорд времени разработки. Её начали создавать ещё в сентябре 2004 года. Таким образом, авторы из Crowbar Collective (изначально Black Mesa Team) уже потратили на неё 14 лет и 9 месяцев.

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