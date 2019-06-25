В МВД прокомментировали идею конфискации автомобилей у нетрезвых водителей

Москва, , 12:10 — REGNUM В настоящее время в России нет правового механизма конфискации автомобилей у пьяных водителей, заявил 25 июня заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

«Нужно учесть много моментов — соотношение административного и гражданского права, — цитирует РИА Новости Зубова. — Человек ведь может, например, машину в аренду взять».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о конфискации автомобилей у пьяных водителей, причинивших тяжкий вред здоровью, в феврале 2018 года в Госдуму вносило заксобрание Архангельской области. Предлагалось конфисковывать машины у водителей, по чьей вине тяжело пострадали или погибли люди.

В феврале 2019 года замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявлял, что вопрос о конфискации автомобилей в случае «тяжелых» ДТП не стоит. Он напомнил о том, что есть решение Верховного суда, где говорится, что в большинстве случаев автомобиль не является орудием преступления.

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