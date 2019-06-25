Москве предрекают появление гетто из-за застройки по реновации

Москва, , 11:41 — REGNUM Градостроительная политика Москвы и застройка по программе реновации могут привести к образованию гетто, пишет 25 июня Lenta.ru.

Издание проанализировало высказывания столичных чиновников по застройке в рамках реновации и обратило внимание на изменение планов — вместо кварталов с домами от 4 до 14 этажей вместо пятиэтажек должны появиться небоскрёбы более 20, а в некоторых случаях свыше 30 этажей.

«В новых проектах реновации этажность застройки увеличена и достигает 28 и даже 31 этажей. Дворы имеют пропорции, прямо противоположные комфортным для человека: их ширина меньше высоты застройки», — говорится в публикации.

СМИ предсказывает, что при нынешнем развитии событий столица наступит на те же грабли, что и американские города в ХХ веке. Плотная застройка приведёт к сегрегации и образованию анклавов, что вытеснит оттуда благополучную часть населения. В итоге, напоминает автор, кварталы в США пришлось уничтожить до основания.

«Социальная сегрегация с превращением отдельных районов Москвы в настоящие гетто в будущем лишь усилится, если продолжится порочная советская градостроительная политика по возведению в городах джунглей из многоквартирных типовых домов», — заявил доцент Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Виталий Стадников.

В статье отмечена также нехватка в проектах застройки по реновации площадей для проведения досуга, скверов и мест для прогулок.