Путин приветствовал участников первого дальневосточного форума «Восток»

Москва, , 11:02 — REGNUM Сегодня, 25 июня, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского молодёжного образовательного дальневосточного форума «Восток». Форум открывается во Владивостоке, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что форум займёт достойное место среди молодёжных образовательных площадок страны, ведь он посвящён очень важной и востребованной теме, как развитие Дальнего Востока.

«Талантливые и энергичные молодые люди из России и рада зарубежных государств предложат программы и инициативы, направленные на укрепление социально-экономического и геополитического потенциала Дальнего Востока», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам форума «Восток» успешной работы.

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Как сообщает ИА REGNUM, Всероссийский молодежный образовательный дальневосточный форум «Восток» пройдет в Приморском крае с 25 июня по 3 июля 2019 года. Участники форума могут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи. Сумма поддержки — до 3 млн рублей.

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