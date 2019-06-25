Вторник, 25 Июня 2019 года
09:27:28 МСК

ООН: Турция последние пять лет принимает беженцев больше, чем другие страны

Общество

В основном здесь проживают сирийские беженцы

Анкара, 25 июня 2019, 09:27 — REGNUM  Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Селин Унал заявил, что Турция последние пять лет принимает беженцев больше, чем любая другая страна, об этом 24 июня сообщает Anadolu Ajansi.

В первую очередь речь идет о мигрантах из Сирии, где продолжается внутренний конфликт. В 2019 году поток беженцев увеличился.

«К сожалению, столкновения продолжаются и мы увидели рост числа беженцев в текущем году по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Турция последние пять лет принимает мигрантов больше, чем любая другая страна»
Селин Унал

Напомним, общее число насильственно перемещенных лиц в 2018 году составило 70 млн 800 тыс. человек, данный показатель увеличился на 2 млн 300 тыс. человек в сравнении с 2017 годом. На территории Турции в данный момент проживает несколько миллионов беженцев из Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Беженцы с Украины получат российские паспорта: итоги «прямой линии» Путина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить