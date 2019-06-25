ООН: Турция последние пять лет принимает беженцев больше, чем другие страны

Анкара, , 09:27 — REGNUM Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Селин Унал заявил, что Турция последние пять лет принимает беженцев больше, чем любая другая страна, об этом 24 июня сообщает Anadolu Ajansi.

В первую очередь речь идет о мигрантах из Сирии, где продолжается внутренний конфликт. В 2019 году поток беженцев увеличился.

«К сожалению, столкновения продолжаются и мы увидели рост числа беженцев в текущем году по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Турция последние пять лет принимает мигрантов больше, чем любая другая страна» Селин Унал

Напомним, общее число насильственно перемещенных лиц в 2018 году составило 70 млн 800 тыс. человек, данный показатель увеличился на 2 млн 300 тыс. человек в сравнении с 2017 годом. На территории Турции в данный момент проживает несколько миллионов беженцев из Сирии.

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