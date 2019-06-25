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За неделю на Украине заболели корью 967 человек

Общество

Большая часть — дети

За неделю на Украине заболели корью 967 человек
Penn State
Вирус кори (электронная микрофотография)

Киев, 25 июня 2019, 09:09 — REGNUM  За неделю с 13 по 20 июня на Украине зафиксировали 967 случаев заболевания корью, заявили 24 июня в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.

Среди заболевших 436 взрослых и 531 ребёнок.

Всего с начала 2019 года заболели 54 758 человек. От осложнений кори скончались 18 человек. Всего, начиная с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ровно от последствий кори скончался трёхмесячный ребёнок.

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