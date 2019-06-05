В Ровно от кори скончался младенец

Ровно, Украина, , 07:23 — REGNUM В Ровно трёхмесячная девочка скончалась от осложнений, вызванных корью, сообщил 4 июня телеканал «1+1».

Мать девочки болела корью во время беременности, поэтому ребёнок имел врождённый вирус.

Девочка появилась преждевременно. Врачи провели реанимационные мероприятия, однако болезнь поразила мозг и лёгкие, ребёнок умер.

Как отметил заведующий отделом эпиднадзора ровенского лабораторного центра, всем женщинам, которые планируют беременность, следует заранее пройти вакцинацию от кори.

Всего с начала года в Ровенской области от кори скончались четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 23 по 30 мая на Украине корью заболели 1310 человек. Всего с начала года болезнь выявили более чем у 52 тыс. человек.

Читайте также: Число заболевших корью на Украине превысило 52 тыс. человек